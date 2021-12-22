Николаев занял 9 место из 11 в рейтинге финансовой состоятельности территориальных общин областных центров Украины.
Об этом сообщил Центр совместных действий, который провел соответствующее исследование.
Сложившийся на основе исследования рейтинг показывает, насколько органы местного самоуправления (ОМС) способны обеспечить себя средствами для решения проблем жителей и стабильного развития общин.
Аналитики оценили 24 местных бюджета по ряду индикаторов.
Наиболее финансово способными остаются Днепровское городское территориальное общество и Киев. Самые низкие баллы – у Краматорской и Северодонецкой общин, хотя в 2021 году последнее место занял Херсон.
В частности, приводится анализ доли капитальных расходов.
— В 2021 лидерами стали Харьков, Днепр и Львов. Они выделили на капитальные расходы 23,5–29,8% бюджета. Общины же Херсона, Николаева, Полтавы и Кропивницкого даже не приблизились к среднему показателю – 25,5%, — отметили исследователи.
При этом в Николаеве наблюдается рост трат на содержание чиновников.
Ранее сообщалось, что Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.
Также недавно Николаев оказался в аутсайдерах Индекса конкурентоспособности городов Украины.
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Николаев занял 9 место из 11 в рейтинге финансовой состоятельности территориальных общин областных центров Украины.
Об этом сообщил Центр совместных действий, который провел соответствующее исследование.
Сложившийся на основе исследования рейтинг показывает, насколько органы местного самоуправления (ОМС) способны обеспечить себя средствами для решения проблем жителей и стабильного развития общин.
Аналитики оценили 24 местных бюджета по ряду индикаторов.
Наиболее финансово способными остаются Днепровское городское территориальное общество и Киев. Самые низкие баллы – у Краматорской и Северодонецкой общин, хотя в 2021 году последнее место занял Херсон.
В частности, приводится анализ доли капитальных расходов.
— В 2021 лидерами стали Харьков, Днепр и Львов. Они выделили на капитальные расходы 23,5–29,8% бюджета. Общины же Херсона, Николаева, Полтавы и Кропивницкого даже не приблизились к среднему показателю – 25,5%, — отметили исследователи.
При этом в Николаеве наблюдается рост трат на содержание чиновников.
Ранее сообщалось, что Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.
Также недавно Николаев оказался в аутсайдерах Индекса конкурентоспособности городов Украины.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак