Николаев занял 9 место из 11 в рейтинге финансовой состоятельности территориальных общин областных центров Украины.

Об этом сообщил Центр совместных действий, который провел соответствующее исследование.

Сложившийся на основе исследования рейтинг показывает, насколько органы местного самоуправления (ОМС) способны обеспечить себя средствами для решения проблем жителей и стабильного развития общин.

Аналитики оценили 24 местных бюджета по ряду индикаторов.

Сколько денег выделяется на ремонт дорог, газификацию, закупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи, строительство школ и больниц.

Сколько средств община тратит на содержание ОМС.

Имеет ОМС остаточные средства, которые может отдать более бедным общинам.

Сколько средств община тратит на зарплату.

Наиболее финансово способными остаются Днепровское городское территориальное общество и Киев. Самые низкие баллы – у Краматорской и Северодонецкой общин, хотя в 2021 году последнее место занял Херсон.

В частности, приводится анализ доли капитальных расходов.

— В 2021 лидерами стали Харьков, Днепр и Львов. Они выделили на капитальные расходы 23,5–29,8% бюджета. Общины же Херсона, Николаева, Полтавы и Кропивницкого даже не приблизились к среднему показателю – 25,5%, — отметили исследователи.

При этом в Николаеве наблюдается рост трат на содержание чиновников.

Ранее сообщалось, что Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.

Также недавно Николаев оказался в аутсайдерах Индекса конкурентоспособности городов Украины.