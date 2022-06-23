Власти РФ и Беларуси должны принять немедленные меры по укреплению обороны государств.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, которого цитирует «ТАСС».

— Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО, — заявил Сергей Шойгу.

По его словам, РФ готова оказать любую поддержку Беларуси в оборонной сфере.

Ранее сообщалось, на границе Беларуси с Украиной находятся до семи белорусских батальонов.