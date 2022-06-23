Великобритания готова помочь Украине разминировать регион у ее южного побережья, чтобы помочь экспорту зерна.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

— Да, я не хочу вдаваться в технические или военные детали, но вы можете понять это из того, что мы уже сделали в поставке оборудования для украинцев, чтобы помочь им защитить себя, мы, безусловно, говорим с ними на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу, — сказал Борис Джонсон.

Ранее в четверг министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что кризис вокруг зерна должен быть разрешен в следующем месяце перед новым урожаем.

Она сказала, что Великобритания и Турция «тесно сотрудничают», в частности, чтобы получить зерно из Украины.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в следующие месяцы у России подойдет к концу запас ее сил и масштабное наступление замедлится.