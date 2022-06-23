Президент Владимир Зеленский гордится, как украинская нация выдерживает эту войну.

Об этом сообщает The Telegraph.

Своей радостью украинский лидер поделился на видеовстрече с студентами университета Торонто. По его словам, обычные украинцы стали примером для подражания.

— Обычный украинский фермер, который мог взять свой трактор и перекрыть дорогу российским танкам, обычная женщина, которая вышла бы и голыми руками остановила бронетехнику <…> Это те люди, на которых я равняюсь, — пояснил он канадцам.