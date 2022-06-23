Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградой «За мужество и отвагу» бойцов Очаковского гарнизона.
Соответствующие указы №434/2022 и №435/2022 опубликованы на сайте главы государства 23 июня, пишут НикВести.
Президент отметил почетным знаком средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» и 29 дивизион надводных кораблей Военно-морских Сил ВСУ.
Так указывается, что украинские защитники проявили мужество и героизм при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины.
Напомним, 18 июня президент Владимир Зеленский с рабочим визитом побывал в Николаеве.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградой «За мужество и отвагу» бойцов Очаковского гарнизона.
Соответствующие указы №434/2022 и №435/2022 опубликованы на сайте главы государства 23 июня, пишут НикВести.
Президент отметил почетным знаком средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» и 29 дивизион надводных кораблей Военно-морских Сил ВСУ.
Так указывается, что украинские защитники проявили мужество и героизм при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины.
Напомним, 18 июня президент Владимир Зеленский с рабочим визитом побывал в Николаеве.