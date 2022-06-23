Испания купила 20 истребителей Eurofighter за 2 миллиарда евро в рамках усилий премьер-министра Педро Санчеса увеличить расходы на оборону после нападения России на Украину.

Об этом пишет Financial Times, сообщает Европейская правда.

Самолеты заменят устаревшие испанские истребители F-18 Hornet, базирующиеся на авиабазе Гандо на Канарских островах, и пополнят две эскадрильи самолетов Typhoon в стране.

Компания Airbus, производящая самолеты, заявила, что заключенная в четверг сделка была предварительно одобрена советом министров Испании в декабре 2021 года.

Сделка является последней крупной оборонной закупкой Европы после того, как в марте Германия заявила, что купит американские истребители F-35.

Также в марте Санчес пообещал увеличить годовой военный бюджет Испании до 2% от валового внутреннего продукта к 2030 году, по сравнению с 1% от ВВП в прошлом году, что ниже, чем у любого другого члена НАТО, кроме Люксембурга.

Его план сталкивается с оппозицией со стороны левого партнера по коалиции «Podemos», а также со стороны каталонских и баскских сепаратистов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Испании Педро Санчесом.