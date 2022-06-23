Полномасштабная агрессия РФ повлияла на работу ЦНАПов в Николаеве — горожанам доступен не полный перечень услуг, часть предоставляют с помощью портала Дія.

Об этом шла речь в сюжете єНовини.

Из-за закрытия регистров после вторжения российских войск в Украину сотрудники ЦНАПов не могли обслуживать николаевцев в полном объеме.

По словам директора департамента Владислава Белана, администраторы продолжают консультировать горожан и принимать документы, но в ограниченном доступе.

— Мы понемногу возобновляем нашу работу. Сейчас мы уже можем работать с регистром территориальной громады. Если выписка о месте проживания формируется на портале Дія, то есть еще информация обо всех зарегистрированных лицах по конкретному адресу. Такую информацию можно получить в нашем департаменте в виде справки, — рассказал Владислав Белан.

Зарегистрированное место жительства можно подтвердить с помощью паспорта-книжечки, Єпаспорта из приложения Дія или выписки из регистра территориальной громады.

— Учитывая события, которые происходят у нас в стране, очень много обращается людей, у которых документы либо пропали, либо сгорели, либо каким-то образом утеряны. Поэтому самое первое для таких людей — зайти на портал Дія и сделать эту выписку о месте жительства, — объяснил Владислав Белан.

Сейчас формирование выписки в Николаеве осуществляется исключительно на портале Дія. Процедура занимает не более 5 минут. Единственное условие — иметь доступ к сети Интернет и быть зарегистрированным на портале.

— Есть пошаговая инструкция, видео, в том числе на моей странице в Facebook, можно зайти, посмотреть. Приблизительно за 2 минуты возможно сделать эту выписку, которую можно сохранить у себя в телефоне, в компьютере, можно распечатать, у нее есть QR-код. Кто угодно может его считать и распознать, что это именно ваша выписка, — заключил директор департамента.

Напомним, в сентябре структурные подразделения Николаевского городского совета активизировали отработку заявлений и обращений горожан.