Структурные подразделения Николаевского городского совета активизировали отработку заявлений и обращений горожан.

Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по вопросам гласности и законности 28 сентября, пишут НикВести.

Ранее депутаты затребовали информацию по поводу отработки исполнительными органами городского совета заявлений, поступающих от николаевцев в Центр предоставления административных услуг (Центр надання адміністративних послуг, ЦНАП, — прим.). Также они инициировали ускорение их отработки, поскольку в некоторых структурных подразделениях скопилось большое количество таких заявлений.

На заседании директор Департамента предоставления админуслуг Владислав Белан озвучил цифры по отдельным департаментам и управлениям.

— В управлении земельных ресурсов было 3 тысячи 828 заявлений. По состоянию на 2 сентября — 3 тысячи 711. Закрыто было 513, новых появилось 396. Департамент архитектуры и градостроения, было — 22, закрыто — 4, новых — 3, стало — 21. Управление коммунального имущества, было — 15, закрыто — все 15. В данное время могу сказать, что по управлению земельных ресурсов со 2 сентября на данное время закрыто уже около 300 заявлений, — отметил он.

Владислав Белан

Глава комиссии Елена Киселева рассказала, что по инициативе депутатов ЦНАП отрабатывает с подразделениями исполнительных органов данный вопрос.

— Обращаю внимание присутствующих, что мы начали работу по отработке «задолженностей», которые накапливались на протяжении некоторого времени. И при активном участии Центра предоставления административных услуг мы уже можем наблюдать некоторую динамику. Более того, в части побуждения к активным действиям мы обращались, в том числе в юридический департамент и другие структуры. И нам поступила информация, которая была передана всем исполнительным органам, что единственным средством административного влияния является составление протоколов за админнарушения, которые составляются полицией, — отметила Елена Киселева.

Елена Киселева

Владислав Белан добавил, что к вопросу подключился и профильный заместитель городского головы Юрий Андриенко.

— С профильным заместителем Андриенко также есть плодотворное сотрудничество, мы постоянно встречаемся и с департаментом архитектуры, и с земельным управлением. Мы сотрудничаем именно в этом направлении, ищем какие-то подходы к тому, как выходить из этой ситуации. Поэтому, как вы можете заметить, большее количество заявлений начало закрываться, — резюмировал он.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение о переносе очередной сессии Николаевского горсовета с 30 сентября на 1 октября.