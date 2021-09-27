Городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение о переносе очередной сессии Николаевского горсовета с 30 сентября на 1 октября.
Об этом информирует Управление аппарата Николаевского горсовета.
Планируется, что депутаты в ходе сессии рассмотрят земельные, бюджетные и текущие вопросы.
Заседание начнется в 12:00.
Ранее сообщалось, что задолженность «Николаевоблтеплоэнерго» перед акционерным обществом «Николаевгаз» угрожает началу отопительного сезона — коммунальное предприятие может не получить необходимые для запуска котельных разрешения.
В связи с этим коммунальное предприятие попросило из горбюджета 30 миллионов гривен на погашение задолженности перед «Николаевгазом».
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Городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение о переносе очередной сессии Николаевского горсовета с 30 сентября на 1 октября.
Об этом информирует Управление аппарата Николаевского горсовета.
Планируется, что депутаты в ходе сессии рассмотрят земельные, бюджетные и текущие вопросы.
Заседание начнется в 12:00.
Ранее сообщалось, что задолженность «Николаевоблтеплоэнерго» перед акционерным обществом «Николаевгаз» угрожает началу отопительного сезона — коммунальное предприятие может не получить необходимые для запуска котельных разрешения.
В связи с этим коммунальное предприятие попросило из горбюджета 30 миллионов гривен на погашение задолженности перед «Николаевгазом».