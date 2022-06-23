Вследствие атаки ВСУ на морские платформы украденного Россией предприятия «Черноморнефтегаз», на которые вражеские военные установили средства радиоэлектронной борьбы и радиолокационного контроля, был серьезно поврежден блок-кондуктор БК-1 на Одесском месторождении Черного моря.

Информацию о результатах украинского удара по морским объектам на Одесском месторождении газа Центр журналистских расследований получил из собственных источников.

Находившиеся рядом самоподъемные плавучие буровые установки «Таврида» и «Украина» получили незначительные повреждения и остаются на плаву. 22 июня спутник NASA зафиксировал продление пожара на блок-кондукторе.

На скважинах Одесского месторождения газа примерно в 60 километрах к северо-востоку от острова Змеиный установлены три блок-кондуктора (БК-1, 2, 3), там же находились две самоподъемные плавучие буровые установки — «Таврида» и «Украина» (незаконно переименована в РФ, — прим.) на «Крым-1»).

— Во время атаки серьезные повреждения получил блок-кондуктор БК-1, установленный на восьми скважинах. Судя по всему, удар повредил газопровод, который идет от блок-кондуктора до Голицынского месторождения и дальше — в Глебовское подземное газохранилище в оккупированном Крыму. Буровую установку «Таврида», стоявшую возле БК-1, сорвало с места, но она на плаву. А на СПБУ «Украина» срезана башня, на которой россиянами были установлены средства радиоэлектронной разведки, – сообщила Валентина Самар в программе «Вопросы национальной безопасности», ссылаясь на собственные источники в разных ведомствах.

На каждой из четырех украденных в Украине самоподъемных буровых установок, среди которых так называемые «вышки Бойко» — купленные в 2010 году СПБУ «Петр Годованец» и «Украина», находящиеся на Одесском и Голицынском месторождениях, российские военные установили средства радиоэлектронной разведки и борьбы . В частности, РЛС типа «Нева» и гидроакустические системы, благодаря чему российские военные контролировали надводное, воздушное и подводное пространство в северо-западной части моря между Крымом и Одессой.

Таким образом, после того, как российские военные установили на украденных украинских гражданских объектах в Черном море средства разведки, эти объекты стали легитимными военными целями для ВСУ.

Такое же оборудование, а также вагончики-казармы для военнослужащих оккупанты разместили на Блок-кондукторах — стационарных платформах, установленных на скважинах, от которых подводным газопроводом на сушу поставляется украденный газ.

Год назад Центр журналистских расследований опубликовал данные о количестве военных на морских объектах Черноморнефтегаза: весной 2021 года на них несли постоянную службу около 50 военных РФ. На СПБУ — по 5-7, остальные на блок-кондукторах. Не исключено, что после вторжения в Украину их количество увеличилось.

Как свидетельствуют опубликованные Радио Свобода спутниковые снимки американского аэрокосмического агентства NASA, по состоянию на 22 июня пожар на блок-кондукторе на Одесском месторождении продолжается.

Впервые NASA зафиксировало пожар 20 июня, когда российские власти обвинили украинских военных в ударе по буровым платформам. Тогда было зафиксировано три очага пожара. 21 июня пожар усилился. Тогда же российские власти заявили, что огонь подошел к скважине.

Напомним, аналики Военно-морских сил Германии считают, что в следующие недели Россия не будет пытаться атаковать причернорморские города Украины с воды.