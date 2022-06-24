Украина активно проводит морские операции с ракетами Harpoon во второй половине июня, чтобы ослабить российскую блокаду своих портов.

Об этом пишет Le Monde.

Береговая оборона юга Украины получила противокорабельные ракеты от стран-партнеров и активно начала их использовать. Первым на глубину ушел буксир «Василий Бех», получивший две ракеты. Затем, предположительно, «Гарпуном» могли быть атакованы вышки Бойко, которые Россия захватила еще в 2014 году при оккупации Крымского полуострова.

Как пишут французские журналисты, Украина разместила несколько батарей, оснащенных поставленными Данией Harpoon, в районе Одессы. Они способны добивать на расстояние до 300 километров.

— С помощью этих систем Украина может осуществлять военно-морскую защиту, то есть предотвращать приближение российских кораблей к своему побережью, даже если у нее больше нет военно-морского флота, — объяснил научный сотрудник Центра анализа и прогнозирования международных рисков Джозеф Энротин.

При этом западный военный источник анонимно заявил Le Monde, что без договоренностей с Москвой не один судовладелец не рискнет заходить в Черное море, так как российский флот может атаковать гуманитарный конвой с зерном в любую минуту.

— Если русские решат не пропускать корабли, риск конфликта очень высок, — прокомментировал источник прессы.

Напомним, в сети появились спутниковые снимки, которые зафиксировалы следы новых украинских атак по Змеиному.