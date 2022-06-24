Один из самых медийных добровольцев, воевавших за Украину, Джеймс Васкес прерывает свой отдых в США и возвращается к боям уже в августе, чтобы прикрыть своих напарников.

Об этом он написал у себя в Twitter.

С приездом в Украину ветеран завел социальные сети, где рассказывал о буднях войны, показывал записи боев и вспоминал пережитые за день истории. По состоянию на июнь, за аккаунтом Васкеса следило больше 380 тысяч пользователей.

В конце весны он вернулся домой, в США, чтобы дать себе отдых после нескольких месяцев тяжелых боев на Киевщине и в Харьковской области. Однако за последние недели ситуация на Донбассе обострилась, россияне начали еще активней давить на Луганщине, взяв под контроль часть Северодонецка и подбираясь к Лисичанску. Многие из сослуживцев Джеймса по Интернациональному легиону принимали участие в боях на этом направлении, получали ранения и, к сожалению, гибли. Наблюдая за ухудшением обстановки каждый день американец принял решение вновь взять в руки оружие и закончить эту войну победой Украины.

— Это официально, возвращаюсь в первую неделю августа. Более организованный, более хорошо экипированный, более мотивированный, — говорится в одном из его последних постов.

Он добавил, что у него на этой неделе назначена встреча с известным американским политиком, у которого он будет просить привлечь деньги на оборону Украины.

Напомним, ветеран армии США Джеймс Васкес уехал из Коннектикута, чтобы помочь Украине освободить свои законные территории от российских оккупантов. По его словам, он просто «не мог сидеть и смотреть войну по телевизору».