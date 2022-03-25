Ветеран армии США Джеймс Васкес уехал из Коннектикута, чтобы помочь Украине освободить свои законные территории от российских оккупантов. По его словам, он просто «не мог сидеть и смотреть войну по телевизору».

Об этом пишет Daily Mail.

Опытный боец влился в ряды украинских военных еще в начале марта. За его спиной две командировки в Ирак и одна в Афганистан. Свою службу он закончил в звании старшего сержанта.

Увидев новости из Украины и военные преступления, творимые российскими войсками, он принял решение обменять домашний уют на автоматическую винтовку и ручные гранаты.

— Это у него в ДНК, и он подошел ко мне после работы и сказал: «Нам нужно поговорить, я не могу смотреть это по телевизору, мне нужно помочь этим парням, — рассказала его жена.

Супруга ветерана дала ему добро на поездку в Украину, чтобы он смог кровопролитие.

Сам Васкес уже показал первые результаты боев на Киевщине. В четверг он с другими украинцами зачистил деревню от российской оккупации.

— Это село уже месяц оккупировано русскими, они терроризировали людей и отбирали у них еду. Сегодня мы вошли, уничтожили семь танков и бесчисленное количество русских, тем самым освободив этих людей, — рассказал он об итогах успешной битвы.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.