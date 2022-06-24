Лидеры Европы сделают все для того, чтобы Украина получила шанс стать частью ЕС по упрощенным правилам.

Об этом заявил Эммануэль Макрон.

Политик подчеркнул, что сейчас многие страны понимают тяжелое положение Украины и хотят помочь.

— Мы понимаем, что Украина сейчас вовлечена в конфликт. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы Украина по упрощенной процедуре могла стать членом ЕС, — отметил французский президент.

По его словам, Украина хороший момент для альянса, чтобы расшириться на восток и стабилизировать международную обстановку.

— Мы должны действовать на несколько шагов впереди. Мы бы так не поступали при других условиях. Мы понимаем, что сейчас есть усталость от войны и поэтому мы не можем допустить, чтобы такое продолжалось. Мы должны стремиться к стабилизации в рамках нынешних обстоятельств, — акцентировал Эммануэль Макрон.

Напомним, все члены Евросоюза поддержали наделение Украины статусом кандидата на вступление в альянс.