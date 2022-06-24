Минобороны России сделало заявление про грядущий подрыв больницы в Харькове с планом обвинить в этом преступлении защитников города.

Об этом написал Цензор.НЕТ, сославшись на формулировки генералитета РФ.

Новый виток российских фейков гласит, что украинские военные под страхом смерти завезли в первую горбольницу Харькова больныз детей и медперсонал.

Россияне сообщают, что больницу якобы подорвут, когда они будут обстреливать Харьков артиллерийскими снарядами.

— Запланирована видеосъемка подготовленных террористических актов на гражданских объектах для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий, — заявили захватчики.

Формально оккупанты признались в подготовке военного преступления — удара по украинскому гражданскому объекту.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич неоднократно комментировал дезинформацию о городе, которую усиленно распространяет Минобороны России со своего официального портала.