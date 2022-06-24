В ближайшие недели наступательные операции российских войск, вероятно, приостановятся, независимо от того, захватят ли они район Северодонецка — Лисичанска.

Об этом говорится в оценке ситуации на востоке Украины американского Института изучения войны (ISW) на 23 июня.

Это, судя по всему, позволит украинским силам начать «осторожные контрнаступления», говорится в выводах ISW.

«Идеологическая зацикленность Кремля на захвате Северодонецка, как и осада «Азовстали», очевидно, окончательно подорвет возможности России в продвижении в Украине», — считают эксперты института.

По их оценкам, потеря Северодонецка — это временная потеря территории для Украины, но битва за город не будет решающей победой России.

Отмечается, что за последние несколько дней российские силы достигли значительных успехов в районе Северодонецка — Лисичанска. В то же время украинские войска преимущественно достигли своей цели, замедлив и измотав российскую армию.

ВСУ в течение нескольких недель удавалось вовлекать в этот район значительное количество личного состава, оружия и техники вооруженных сил РФ, что снижало общие возможности российских сил, не позволяло им сосредоточиться на более выгодных направлениях наступления.

Ранее сообщалось, что в районе Лисичанска и Северодонецка россиянам удалось захватить Николаевку.