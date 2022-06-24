Украина может вступить в Европейский союз в 2029 году. Раньше это маловероятно, поскольку нужно принять и имплементировать много европейских законов.

Такое прогноз озвучила генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк, передает Укринформ.

— Раньше – маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать. Мы должны жить по европейским законам, — сказала Наталья Форсюк.

Открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС, по ее словам, ожидается в начале следующего года. Получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС, кроме закрепления европейской перспективы, открывает доступ к структурным фондам.

— Доступ к средствам этих фондов имеют только страны-кандидаты в члены ЕС, деньги предоставляются на льготных условиях практически бесплатно... Статус кандидата усилит позицию Украины в мирных переговорах, — подчеркнула Наталья Форсюк.

Напомним, что все члены Евросоюза поддержали наделение Украины статусом кандидата на вступление в альянс. Похожую преференцию получила Молдова.