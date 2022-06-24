В Министерстве экономики Германии обсуждают возможность экспроприировать часть трубопроводной системы российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом со ссылкой на источники сообщает германское издание Der Spiegel.

По данным издания, министерство экономики проверяет, следует ли экспроприировать часть подводной трубопроводной системы, которая располагается на территории Германии, и отрезать ее от остального трубопровода. Трубы, ведущие от земли к морю, можно было бы подключить к мобильному терминалу СПГ. В конце газопровода есть полная распределительная сеть с компрессорами и линиями, которые могут транспортировать газ непосредственно в южную Германию.

Такой план рассматривают на фоне газового кризиса в Германии из-за сокращения российских поставок. Накануне Германия уже объявила так называемый режим тревоги — второй этап аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере. Министр экономики и энергетики Германии Роберт Габек подчеркнул, что теперь газ является дефицитным товаром и цены на него будут повышаться.

Но, несмотря на это, план с «Северным потоком-2» обсуждают с осторожностью из-за значительных рисков. Во-первых, хотя трубопровод можно технически приподнять и отрезать, в процессе могут возникнуть серьезные экологические проблемы. Территория в районе газопровода уже имеет строгие требования к охране природы, а каждое изменение в газопроводе сопровождается процедурой утверждения нового плана с оценкой влияния на окружающую среду.

Во-вторых, есть вопросы относительно собственности трубопровода, поскольку, по данным СМИ, компания-оператор российского газопровода Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии, думала объявить о своей неплатежеспособности.

Кроме того, в Германии опасаются ответа кремля на такие действия, в частности, возможности экспроприации немецких компаний в РФ. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался от полной национализации бывшего немецкого подразделения «Газпрома», поскольку «не хочет раздражать» президента России Владимира Путина, хотя на этом настаивал министр экономики.

В Министерстве экономики отказались комментировать информацию о плане с «Северным потоком-2», но не отрицали ее, пишет Spiegel. Сейчас немецкое правительство ищет дополнительные места для терминалов, подчеркнув, что «вопрос существующей инфраструктуры для подключения является важным фактором их расположения».

Напомним, бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает ошибочным свое решение разрешить строительство «Северного потока-2» и что это поставило Украину в более уязвимую позицию по отношению к России.