Народные депутаты предлагают давать отсрочку от призыва во время мобилизации тем, кто потерял на войне близких родственников.

Законопроект №7481 зарегистрировали в Верховной Раде 22 июня.

Предлагается предоставить отсрочку тем, кто потерял на войне мужа или жену, сына, дочь, отца, мать, деда, бабушку, родного брата или сестру. Также отсрочку предлагают давать тем, чьи родные пропали без вести.

Законопроект рассматривают в парламентском комитете. После одобрения комитетом документ должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Только после подписи президента законопроект заработает.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский официально отреагировал на петицию об отмене запрета выезда мужчин в возрасте 18-60 лет и введении приоритета призыва во время мобилизации добровольцев.