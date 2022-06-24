Городской голова Николаева Александр Сенкевич посоветовал горожанам читать «немного дальше заголовков» прежде чем, начинать паниковать.
Таким образом он отреагировал на ажиотаж вокруг его комментария «Радио Свободе», в котором он заявил, что ситуация в Николаеве «в целом очень плохая» из-за постоянных обстрелов, и он рекомендует николаевцам покинуть город.
— С начала войны всем рекомендую уезжать из города. Здесь, после трех месяцев бомбардировок, николаевцы читают название в одном из интернет-изданий, а затем еще один в другом и начинают паниковать. Друзья, читайте немного дальше заголовков. Для тех, кто хочет уехать из города – есть наши коммунальные автобусы. Форму можно заполнить здесь. Эвакуация добровольная! Кто хочет остаться – будем вместе держать оборону, — написал Александр Сенкевич.
Мэр также анонсировал прямой эфир сегодня вечером, где, вероятно, поднимет тему эвакуации из Николаева.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что на сегодняшний день в экстренной эвакуации жителей Николаева нет потребности. Губернатор призвал горожан «фильтровать информационное поле».
Городской голова Николаева Александр Сенкевич посоветовал горожанам читать «немного дальше заголовков» прежде чем, начинать паниковать.
Таким образом он отреагировал на ажиотаж вокруг его комментария «Радио Свободе», в котором он заявил, что ситуация в Николаеве «в целом очень плохая» из-за постоянных обстрелов, и он рекомендует николаевцам покинуть город.
— С начала войны всем рекомендую уезжать из города. Здесь, после трех месяцев бомбардировок, николаевцы читают название в одном из интернет-изданий, а затем еще один в другом и начинают паниковать. Друзья, читайте немного дальше заголовков. Для тех, кто хочет уехать из города – есть наши коммунальные автобусы. Форму можно заполнить здесь. Эвакуация добровольная! Кто хочет остаться – будем вместе держать оборону, — написал Александр Сенкевич.
Мэр также анонсировал прямой эфир сегодня вечером, где, вероятно, поднимет тему эвакуации из Николаева.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что на сегодняшний день в экстренной эвакуации жителей Николаева нет потребности. Губернатор призвал горожан «фильтровать информационное поле».