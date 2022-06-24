Городской голова Николаева Александр Сенкевич посоветовал горожанам читать «немного дальше заголовков» прежде чем, начинать паниковать.

Таким образом он отреагировал на ажиотаж вокруг его комментария «Радио Свободе», в котором он заявил, что ситуация в Николаеве «в целом очень плохая» из-за постоянных обстрелов, и он рекомендует николаевцам покинуть город.

— С начала войны всем рекомендую уезжать из города. Здесь, после трех месяцев бомбардировок, николаевцы читают название в одном из интернет-изданий, а затем еще один в другом и начинают паниковать. Друзья, читайте немного дальше заголовков. Для тех, кто хочет уехать из города – есть наши коммунальные автобусы. Форму можно заполнить здесь. Эвакуация добровольная! Кто хочет остаться – будем вместе держать оборону, — написал Александр Сенкевич.

Мэр также анонсировал прямой эфир сегодня вечером, где, вероятно, поднимет тему эвакуации из Николаева.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что на сегодняшний день в экстренной эвакуации жителей Николаева нет потребности. Губернатор призвал горожан «фильтровать информационное поле».