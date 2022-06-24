На сегодняшний день в экстренной эвакуации жителей Николаева нет потребности.

Так глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал статью, в которой мэр Александр Сенкевич призывает николаевцев покинуть город.

Губернатор призвал горожан «фильтровать информационное поле».

Отметим, в своем заявлении городской голова охарактеризовал ситуация в Николаеве, как «очень плохую», однако Виталий Ким опроверг такое заявление мэра.

По словам Виталия Кима, ситуация в Николаеве, как и прежде, контролируемая.

— Ничего не изменилось. Наоборот: у нас есть успех, и мы его развиваем. Ситуация такая же, как и в предыдущие четыре недели, — сказал Виталий Ким в видеобращении.

Как сообщалось, силы обороны юга в течение минувших суток уничтожили больше 40 захватчиков и военную технику врага.