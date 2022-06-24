Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию по включению России в список стран-спонсоров терроризма.

Об этом сообщил руководитель фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

— Это одно из тех решений, которых добивалась наша делегация на прошлой неделе, работая в США. Мы провели десятки встреч, разговоров, прямых эфиров, дискуссий, чтобы окончательно дожать принципиальный для нас вопрос, — прокомментировал Давид Арахамия.

Он подчеркнул, что резолюция Сената — это также заслуга президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака.

— Не могу сказать, что это только наша заслуга. Потому что главными лоббистами Украины в Штатах являются Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, который совместно с Майклом Макфолом разрабатывает и внедряет мощную санкционную политику против России. Но могу утверждать, что наша поездка прошла не зря, — отметил Давид Арахамия.

Нардеп добавил, что резолюция о признании РФ спонсором терроризма — не последнее решение США в поддержку Украины, которое прорабатывалось украинской делегацией во время поездки в Штаты.

— Некоторые результаты нашей поездки уже работают на фронте. Некоторые будут уже совсем скоро. Но самое главное, что мы видим, как наши союзники меняют подходы в вопросе поддержки Украины и это то, что гарантирует нам общую победу над тоталитаризмом в Европе, — заявил Давид Арахамия.

По словам Давида Арахамии, следующий шаг — работа с Администрацией США, чтобы имплементировать эту норму в действие, что станет «очень мощным шагом по санкционному давлению на граждан страны-агрессора».

Напомним, все члены Евросоюза поддержали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в альянс. Похожую преференцию получила Молдова.