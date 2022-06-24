Сегодня утром, 24 июня, российские оккупанты били по Николаеву тяжелой ствольной артиллерией и ракетным комплексом «Точка-У».

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Обстрел войска РФ вели из временно оккупированных территорий Херсонской области.

Оккупанты пытались попасть в одну из телебашен, но вместо этого попали в уличную уборную. Повреждены территория и несколько автомобилей автопредприятия.

Там также добавили, что оккупанты уничтожили сотни домов в Херсонской области, используя для этого все имеющееся оружие. В некоторых оккупированных селах произошла ротация военных РФ, поэтому новые «освободители» вторгаются и поселяются в домах эвакуированных людей.

Во многих оккупированных громадах ситуация критическая. Из-за боевых действий села полупустые, все школы, детские сады, больницы, уничтожены или заминированы рашистами.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что на сегодняшний день в экстренной эвакуации жителей Николаева нет потребности.