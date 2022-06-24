19 июня съемочная группа телеканала «Украина» дважды попала под российский обстрел в селе Луч Николаевской области во время съемок сюжета.

Об этом Институту массовой информации сообщил корреспондент телеканала Артем Джепко.

По его словам, при обстреле никто не пострадал.

— С нами все ок, но это только потому, что мы быстро бегаем и оперативно отреагировали на огонь. Мы дважды в течение часа попали под обстрел. Сначала это был ГРАД или кассетные боеприпасы. А второй, что-то тяжелое. Возможно, танк, САУ или пион, — рассказал Артем Джепко.

Он не считает, что стреляли целенаправленно по ним. Как рассказал Артем Джепко, российские военные ежедневно обстреливают села – Луч, Шевченково и Прибугское.

По словам журналистов, они снимали сюжет о жизни людей, живущих под обстрелами.

— Мы уехали, чтобы узнать, как люди выживают, чем питаются, зафиксировать преступления рашистов. Потом хотели поехать к ребятам на позиции. Но крыли очень мощно, поэтому мы быстренько уехали, – добавил Артем Джепко.

Напомним, сегодня утром, 24 июня, российские оккупанты били по Николаеву тяжелой ствольной артиллерией и ракетным комплексом «Точка-У».