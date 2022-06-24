Херсон будет освобожден со стороны Николаева, который удерживает оборону всего Причерноморья.

Такой прогноз дают в итальянских медиа.

Иностранные журналисты закрепили за Николаевом звание «оплота Юга», который уже один раз прикрыл Одессу от нашествия российских колонн, а теперь неумолимо освобождает соседнюю Херсонщину, выбивая оккупантов с насиженных мест.

— Благодаря властям и вооруженным силам город не оккупировали. А сейчас его защитники освобождают всю область. По-тихонько движутся в сторону Херсона, захваченного в первые дни. Идут бои, и русская артиллерия бьет по Николаеву. Но благодаря мужеству украинских бойцов город держится и освобождает соседний регион, вынуждая русских отступать, — говорится в материале.

В СМИ отмечают, что сейчас за развитием событий на южном фронте следят все военные аналитики и эксперты мира, к этой теме приковано внимание журналистов и общества.

— Они смотрят на город Николаев, который сопротивляется, — акцентируют журналисты.

Напомним, сегодня в Херсоне подорвали автомобиль очередного коллаборанта, предатель лишился жизни на месте.