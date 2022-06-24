Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что, учитывая результаты последнего саммита Европейского Союза, предпосылкой для начала переговоров о вступлении стала война на территории государства, желающего в ЕС.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RTRS.
— Даже думать не надо, что будет условием для прекращения процедуры вступления (Украины, — прим.) Надеюсь, что Молдове не пришлось обещать воевать, и они (лидеры ЕС, — прим.) утвердили ее статус кандидата на честное слово, без обязательства воевать, – считает Александар Вулин.
По его мнению, Украина стала кандидатом на членство, несмотря на невыполнение стандартов, тщательно применяемых к странам Балкан, тогда как Киев «пропустил десятилетие давления, шантажа и бюрократии».
Глава сербского МВД также сказал, что если решающим критерием для вступления в членство или для начала процесса вступления является участие страны-кандидата в войне, Сербия могла начать переговоры с ЕС в 1999 году.
— Однако, похоже, эти правила не касаются тех, кого бомбит НАТО, для скорейшего вступления в ЕС нужно вступить в борьбу с Россией, – добавил Александар Вулин.
С самого начала российской агрессии против Украины Сербия сидит на геополитическом шпагате между РФ и ЕС.
Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что позиция страны по признанию Косово не изменилась, несмотря на недавние призывы Европейского Союза пересмотреть ее.
Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что, учитывая результаты последнего саммита Европейского Союза, предпосылкой для начала переговоров о вступлении стала война на территории государства, желающего в ЕС.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RTRS.
— Даже думать не надо, что будет условием для прекращения процедуры вступления (Украины, — прим.) Надеюсь, что Молдове не пришлось обещать воевать, и они (лидеры ЕС, — прим.) утвердили ее статус кандидата на честное слово, без обязательства воевать, – считает Александар Вулин.
По его мнению, Украина стала кандидатом на членство, несмотря на невыполнение стандартов, тщательно применяемых к странам Балкан, тогда как Киев «пропустил десятилетие давления, шантажа и бюрократии».
Глава сербского МВД также сказал, что если решающим критерием для вступления в членство или для начала процесса вступления является участие страны-кандидата в войне, Сербия могла начать переговоры с ЕС в 1999 году.
— Однако, похоже, эти правила не касаются тех, кого бомбит НАТО, для скорейшего вступления в ЕС нужно вступить в борьбу с Россией, – добавил Александар Вулин.
С самого начала российской агрессии против Украины Сербия сидит на геополитическом шпагате между РФ и ЕС.
Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что позиция страны по признанию Косово не изменилась, несмотря на недавние призывы Европейского Союза пересмотреть ее.