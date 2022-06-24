Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что, учитывая результаты последнего саммита Европейского Союза, предпосылкой для начала переговоров о вступлении стала война на территории государства, желающего в ЕС.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RTRS.

— Даже думать не надо, что будет условием для прекращения процедуры вступления (Украины, — прим.) Надеюсь, что Молдове не пришлось обещать воевать, и они (лидеры ЕС, — прим.) утвердили ее статус кандидата на честное слово, без обязательства воевать, – считает Александар Вулин.

По его мнению, Украина стала кандидатом на членство, несмотря на невыполнение стандартов, тщательно применяемых к странам Балкан, тогда как Киев «пропустил десятилетие давления, шантажа и бюрократии».

Глава сербского МВД также сказал, что если решающим критерием для вступления в членство или для начала процесса вступления является участие страны-кандидата в войне, Сербия могла начать переговоры с ЕС в 1999 году.

— Однако, похоже, эти правила не касаются тех, кого бомбит НАТО, для скорейшего вступления в ЕС нужно вступить в борьбу с Россией, – добавил Александар Вулин.

С самого начала российской агрессии против Украины Сербия сидит на геополитическом шпагате между РФ и ЕС.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что позиция страны по признанию Косово не изменилась, несмотря на недавние призывы Европейского Союза пересмотреть ее.