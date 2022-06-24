Генерал Рик Хиллер, командовавший канадской армией в 2003-2005 годах, считает, что подготовленные и снаряженные бойцы ТРО показывают результаты на южном фронте.

Об этом пишет Toronto Star.

В последние недели этот высокопоставленный офицер нанес визит в Украину, где у него были встречи с украинскими политиками, представителями Министерства обороны и командирами ВСУ.

По его мнению, особое внимание в этой войне стоит уделять гражданскому ополчению из Сил территориальной обороны, которые успешно воюют как на востоке страны, так и на южном фронте Украины.

Генерал акцентировал, что если украинские бойцы из ТрО будут лучше экипированы и обучены, тогда они будут добиваться большего числа побед в боях. В понимании Хиллера гражданского ополченца нужно снабдить как минимум баллистическим шлемом и очками, бронежилетом, современными жгутами для остановки кровотечения, аптечкой, наколенниками и армейскими ботинками.

По его оценкам, комплект качественной западной аммуниции стоит 2500 долларов на солдата. Поэтому экс-командующий всей армией Канады теперь собирает 250 миллионов долларов, чтобы экипировать около 100 тысяч украинцев.

— Если мы не сделаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить новые российские военные преступления с самого начала, то с этого момента мы будем в некоторой степени замешаны в этом, — акцентировал офицер дружественного государства.

Хиллер добавил, что Канада должна делать больше для Украины. В частности, он предложил передать ВСУ 250 броневиков LAV-3, 50 танков Leopard и все оставшиеся канадские гаубицы M777, а также разведывательные и ремонтные машины с комплектом запчастей и запасом боеприпасов.

Также генерал хочет, чтобы частная военная компания либо канадские офицеры занялись подготовкой украинских военнослужащих либо в Польше, либо на западе Украины.

Ранее сообщалось, генерал-лейтенант немецких ВВС отдал должное храбрости украинских летчиков, воюющих на южном фронте.