Командир немецких Люфтваффе Инго Герхарц высоко отозвался о мастерстве украинских авиаторов, выполняющих боевые задачи на юге страны.

Интервью с ним опубликовали на официальном канале Вооруженных сил ФРГ.

Интервьюерка поинтересовалась у генерала, как он оценивает работу пилотов ВВС Украины, которые в течение последнего месяца отличились эффективными ударами на южном фронте, поразив много российской техники и живой силы.

— Ранее в этом месяце ВВС Украины сообщали об атаках на российские позиции на юге страны. Как это вообще возможно?, — прозвучал вопрос. — Да, прежде всего, я должен сказать, что меня восхищает мужество и отвага, как они там действуют. Им удается снова и снова сбивать российские самолеты и вертолеты. Они делают это гибко, перебрасывая истребители с аэродрома на аэродром, быстрый ремонтируют эти аэродромы. Но, если сравнивать с численным преимуществом российской стороны, то их возможности, конечно, ограничены, — ответил Инго Герхарц.

Командующий немецкой авиацией пояснил, что украинские пилоты делают задачи на грани возможного, несмотря на соотношение боевой мощи с врагом, которое склоняется не в пользу Украины.

— Соотношение авиации Украины и России, по крайней мере, составляет где-то 1:10. Это действительно Давид против Голиафа. Тем поразительней те храбрые вещи, которые делают украинские авиаторы. Несмотря на все превосходство, российские ВВС до сих пор не добились контроля в небе, — отметил генерал-лейтенант Инго Герхарц.

Как сообщалось, французский авиатор высоко оценил работу украинских артиллеристов на Николаевщине.