Во Львовской ОВА состоялось торжественное спецгашение почтовой марки «Zатонув чи Vтопився», которую «Укрпочта» выпустила ограниченным тиражом для благодарности международным партнерам.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВА.
— Эта марка показывает ироническое отношение к оккупантам. Наши благотворители из-за рубежа смогут убедиться в несокрушимости духа украинцев. Да, в Украине идет полномасштабная война, но даже в такое сложное время мы не подчиняемся противнику, а показываем, чего он действительно стоит – пойти за кораблем, – рассказал руководитель Львовской дирекции АО «Укрпочта» Евгений Савчук.
Дизайн марки разработала студентка третьего курса Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александра Кузьменко.
— Именно идея Александры победила в конкурсе среди студентов. Большинство из них сейчас эвакуировались в разные области, однако даже несмотря на это, радостно откликнулись принять участие в разработке дизайна новой марки. Вариантов было много. Однако победитель должен быть один, поэтому в процессе работы мы усовершенствовали эскиз марки, а уже сегодня ее можем погасить, – поделился председатель Национального союза художников Украины Константин Чернявский.
По словам автора идеи такой марки Юрия Котика, кроме марки, наши волонтеры и партнеры получат дополнительные сувениры из Украины в знак уважения за их поддержку.
Ранее сообщалось, что украинцы выбрали новый дизайн военной марки «Укрпочты».
Во Львовской ОВА состоялось торжественное спецгашение почтовой марки «Zатонув чи Vтопився», которую «Укрпочта» выпустила ограниченным тиражом для благодарности международным партнерам.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВА.
— Эта марка показывает ироническое отношение к оккупантам. Наши благотворители из-за рубежа смогут убедиться в несокрушимости духа украинцев. Да, в Украине идет полномасштабная война, но даже в такое сложное время мы не подчиняемся противнику, а показываем, чего он действительно стоит – пойти за кораблем, – рассказал руководитель Львовской дирекции АО «Укрпочта» Евгений Савчук.
Дизайн марки разработала студентка третьего курса Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александра Кузьменко.
— Именно идея Александры победила в конкурсе среди студентов. Большинство из них сейчас эвакуировались в разные области, однако даже несмотря на это, радостно откликнулись принять участие в разработке дизайна новой марки. Вариантов было много. Однако победитель должен быть один, поэтому в процессе работы мы усовершенствовали эскиз марки, а уже сегодня ее можем погасить, – поделился председатель Национального союза художников Украины Константин Чернявский.
По словам автора идеи такой марки Юрия Котика, кроме марки, наши волонтеры и партнеры получат дополнительные сувениры из Украины в знак уважения за их поддержку.
Ранее сообщалось, что украинцы выбрали новый дизайн военной марки «Укрпочты».