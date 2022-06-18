Во Львовской ОВА состоялось торжественное спецгашение почтовой марки «Zатонув чи Vтопився», которую «Укрпочта» выпустила ограниченным тиражом для благодарности международным партнерам.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВА.

— Эта марка показывает ироническое отношение к оккупантам. Наши благотворители из-за рубежа смогут убедиться в несокрушимости духа украинцев. Да, в Украине идет полномасштабная война, но даже в такое сложное время мы не подчиняемся противнику, а показываем, чего он действительно стоит – пойти за кораблем, – рассказал руководитель Львовской дирекции АО «Укрпочта» Евгений Савчук.

Дизайн марки разработала студентка третьего курса Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александра Кузьменко.

— Именно идея Александры победила в конкурсе среди студентов. Большинство из них сейчас эвакуировались в разные области, однако даже несмотря на это, радостно откликнулись принять участие в разработке дизайна новой марки. Вариантов было много. Однако победитель должен быть один, поэтому в процессе работы мы усовершенствовали эскиз марки, а уже сегодня ее можем погасить, – поделился председатель Национального союза художников Украины Константин Чернявский.

По словам автора идеи такой марки Юрия Котика, кроме марки, наши волонтеры и партнеры получат дополнительные сувениры из Украины в знак уважения за их поддержку.

Ранее сообщалось, что украинцы выбрали новый дизайн военной марки «Укрпочты».