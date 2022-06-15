Завершилось голосование по дизайну новой, третьей, военной марки «Укрпочты».

Об этом сообщила пресс-служба компании.

На всех площадках, где проводили опрос, больше всего голосов набрал эскиз за работу с трактором, который тянет российский танк.

За неделю к опросу присоединилось более 833 тысяч человек, из которых более 766 тысяч — в «Дії», уточнили в Минцифры. Также параллельно шел опрос в соцсетях «Укрпочты», в котором приняли участие еще 67 тысяч украинцев. Известно, что более 340 тысяч (41%) голосов отдали именно за дизайн «Трактор, тянущий танк».

Марку выпустят в середине июля, о чем дополнительно объявят.

— Сколько печатать? Мне кажется, мы нашли идеальную цифру, когда хватит всем желающим. Так что будет 5 миллионов марок 2-х номиналов или 830 000 листов по 6 марок, — отметил глава «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Ранее сообщалось, что в Литве в продаже появились почтовые марки, посвященные ударному беспилотнику «Байрактар», на приобретение которого деньги собирали всей страной и который подарили Украине. Письма с этими марками призывают отправлять политикам, не спешащим предоставлять Украине оружие.