Украина и Евросоюз должны и дальше развивать альтернативные маршруты экспорта своей продукции, чтобы в будущем предотвращая падение торговли.
Об этом заявил министр агрополитики Николай Сольский в ходе рабочей поездки в Берлин.
Во время встречи министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир отметил, что в настоящее время необходимо создание не временных, а постоянных альтернативных маршрутов по вывозу зерна с украинской территории.
— Черное море в долгосрочной перспективе нельзя рассматривать как безопасный маршрут для Украины даже после завершения боевых действий, – подчеркнул Джем Оздемир.
Поэтому, по словам министра, «нужно искать один или несколько постоянных альтернативных маршрутов».
Николай Сольский подчеркнул, что россияне целенаправленно уничтожают украинские порты.
— Это означает только одно: Украина при поддержке ЕС должна и дальше развивать альтернативные маршруты экспорта своей продукции – на постоянной основе, предотвращая падение экспортных показателей, – подчеркнул он.
Уже через месяц через европейские порты и железную дорогу будет идти европейское зерно, что создаст дополнительную нагрузку на логистику, отметил министр. Он инициировал встречу с министрами сельского хозяйства и министрами инфраструктуры ЕС, основными операторами для определения операторов, которые расширят базу европейских зерновозов.
Украине нужно вывезти 18 млн тонн старого урожая, и еще 60 млн. тонн ожидается из нового урожая.
— На внутреннее потребление будет направлено 20 млн тонн, а значит экспортировать нужно суммарно 58 млн тонн урожая, — добавил Николай Сольский.
Напомним, глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар заявил, что между Киевом и Москвой найден «общий консенсус» про разблокированию экспорта из черноморских портов.
Украина и Евросоюз должны и дальше развивать альтернативные маршруты экспорта своей продукции, чтобы в будущем предотвращая падение торговли.
Об этом заявил министр агрополитики Николай Сольский в ходе рабочей поездки в Берлин.
Во время встречи министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир отметил, что в настоящее время необходимо создание не временных, а постоянных альтернативных маршрутов по вывозу зерна с украинской территории.
— Черное море в долгосрочной перспективе нельзя рассматривать как безопасный маршрут для Украины даже после завершения боевых действий, – подчеркнул Джем Оздемир.
Поэтому, по словам министра, «нужно искать один или несколько постоянных альтернативных маршрутов».
Николай Сольский подчеркнул, что россияне целенаправленно уничтожают украинские порты.
— Это означает только одно: Украина при поддержке ЕС должна и дальше развивать альтернативные маршруты экспорта своей продукции – на постоянной основе, предотвращая падение экспортных показателей, – подчеркнул он.
Уже через месяц через европейские порты и железную дорогу будет идти европейское зерно, что создаст дополнительную нагрузку на логистику, отметил министр. Он инициировал встречу с министрами сельского хозяйства и министрами инфраструктуры ЕС, основными операторами для определения операторов, которые расширят базу европейских зерновозов.
Украине нужно вывезти 18 млн тонн старого урожая, и еще 60 млн. тонн ожидается из нового урожая.
— На внутреннее потребление будет направлено 20 млн тонн, а значит экспортировать нужно суммарно 58 млн тонн урожая, — добавил Николай Сольский.
Напомним, глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар заявил, что между Киевом и Москвой найден «общий консенсус» про разблокированию экспорта из черноморских портов.