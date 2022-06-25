В Минобороны США высоко оценивают выход украинских защитников из Северодонецка на позиции в Лисичанск Луганской области.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник.

Чиновник из Пентагона согласился говорить только на условиях анонимности.

— Отходя из Северодонецка, ВСУ занимают положение, в котором смогут лучше держать оборону, — пояснил он.

Напомним, в начале вчерашнего дня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, ВСУ оставят Северодонецк, соответствующее решение уже принято военным командованием.