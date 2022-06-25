Как и во многих других регионах страны, на юге Украины волонтерское движение играет значительную роль в обеспечении солдат на фронте всем необходимым из бытовых вещей и амуниции.

Об этом пишет британское издание INews.

Как отмечают журналисты, в реалиях войны добровольцы занимаются регулярными поставками на фронт аптечек, наушников, средств гигиены, сигарет, планшетов для управлениях дронами, самих дронов и другого.

— Поддержка на местах, такая как эта, является спасательным кругом для солдат и гражданских лиц по всей Украине, но в Николаеве отношения между теми, кто дает, и теми, кто получает, особенные. В течение нескольких месяцев Николаев находился в центре южной обороны Украины, единственном препятствии между оккупированным Россией Херсоном и Одессой, жемчужиной украинского побережья Черного моря. Если бы не его защитники, российские войска стояли бы на пороге Одессы. Поэтому волонтеры едут в Николаев не только для того, чтобы помочь своей стране, но и для того, чтобы выразить личную благодарность тем, чьи усилия до сих пор предоставляли им роскошь относительного мира, — говорится в тексте.

Напомним, николаевские волонтеры спасают бездомных животных, брошенных на улицах города.