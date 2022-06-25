Война России против Украины закончится тем, что наша страна вернется к границам 1991 года. Другие сценарии украинская власть не рассматривает.
Об этом заявил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил в эфире одного из крупнейших вещателей Великобритании «ITV news», сообщает пресс-служба ведомства.
— Украина вернется к границам 1991 года, и мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем, — заявил Кирилл Буданов.
Он также отметил, что, начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что начинается переломный момент.
Ранее Кирилл Буданов заявил
, что обмен защитников «Азовстали» может пройти в обозримом будущем.
Война России против Украины закончится тем, что наша страна вернется к границам 1991 года. Другие сценарии украинская власть не рассматривает.
Об этом заявил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил в эфире одного из крупнейших вещателей Великобритании «ITV news», сообщает пресс-служба ведомства.
— Украина вернется к границам 1991 года, и мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем, — заявил Кирилл Буданов.
Он также отметил, что, начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что начинается переломный момент.
Ранее Кирилл Буданов заявил
, что обмен защитников «Азовстали» может пройти в обозримом будущем.