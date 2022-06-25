Война России против Украины закончится тем, что наша страна вернется к границам 1991 года. Другие сценарии украинская власть не рассматривает.

Об этом заявил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил в эфире одного из крупнейших вещателей Великобритании «ITV news», сообщает пресс-служба ведомства.

— Украина вернется к границам 1991 года, и мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем, — заявил

Он также отметил, что, начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что начинается переломный момент.

Ранее Кирилл Буданов заявил

, что обмен защитников «Азовстали» может пройти в обозримом будущем.