Президент Молдовы Майя Санду рассказала, что в ее планы входит визит в Киев.

Об этом она говорила в эфире телеканала Prime, пишет Европейская правда.

— Есть это в планах. Но подробности я расскажу, когда мы подтвердим все моменты, – цитирует Майю Санду издание NewsMaker.

22 июня Майя Санду и Владимир Зеленский обсудили по телефону заседание Евросовета, на котором 23 июня лидеры согласились предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление. Владимир Зеленский и Майя Санду общались впервые после начала полномасштабной войны России.

После этого ЕП сообщила о подготовке визита президента Молдовы в Киев. Пресс-секретарь администрации Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что если этот визит и состоится, то никто о нем не будет заранее сообщать по соображениям безопасности.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду подписала закон об информационной безопасности. Закон запрещает новостной и аналитический контент из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, в частности, в эти страны входит Россия.