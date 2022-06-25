За прошедшие сутки от вражеских атак пострадали 7 жителей Николаевской области.

Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева.

Она напомнила, что обстреляли областной центр и громады Баштанского и Николаевского районов области.

— Под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Воскресенская, Константиновская, Галицыновская и Первомайская громады. Всего же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 7 человек Детей среди пострадавших нет, — уточнила Анна Замазеева.

Она добавила, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

— В общей сложности по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 260 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Еще 82 пострадавших получили помощь амбулаторно, — подчеркнула глава облсовета.

Напомним, cегодня утром, 25 июня российские войска нанесли удары по Николаеву ракетами типа «Оникс», вероятно, из оккупированного Крыма.