Польша на саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня попросит разместить на своей территории бригадную боевую группу Альянса. Министр обороны Польши Матеуш Блащак заявил, что НАТО нуждается в укреплении восточного фланга.

Об этом сообщает Polska Times.

— Подтверждаю, что мы хотим разместить в Польше бригадную группу структур НАТО, — сказал Матуеш Блащак.

По его словам, на варшавском саммите в 2016 году было принято решение о создании батальонных боевых групп с участием союзных войск в Польше и регионе.

— Мы добиваемся, чтобы в Мадриде были приняты решения по дальнейшему повышению их потенциала как элемента усиления сдерживания и обороны восточного фланга НАТО, — сказал министр.

При этом Матуеш Блащак отметил, что безопасность региона, в том числе восточного фланга Североатлантического союза, а значит и всего НАТО, сейчас является приоритетным вопросом.

Напомним, Соединенные Штаты поддерживают объединение Британии, Польши, Украины и стран Балтии в отдельный союз для усиления оборонного потенциала.