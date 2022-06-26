США, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Великобритания объединяются для сотрудничества в Тихом океане.
Об этом написано в заявлении на сайте Белого дома.
— Сегодня наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов — Partners in the Blue Pacific (PBP), — говорится в сообщении.
Организация поставила перед собой три ключевые задачи:
Напомним, Соединенные Штаты поддерживают объединение Британии, Польши, Украины и стран Балтии в отдельный союз для усиления оборонного потенциала.
США, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Великобритания объединяются для сотрудничества в Тихом океане.
Об этом написано в заявлении на сайте Белого дома.
— Сегодня наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов — Partners in the Blue Pacific (PBP), — говорится в сообщении.
Организация поставила перед собой три ключевые задачи:
Напомним, Соединенные Штаты поддерживают объединение Британии, Польши, Украины и стран Балтии в отдельный союз для усиления оборонного потенциала.