Турция рассуждает о пересмотре решения 2004 года об отмене смертной казни, заявил министр юстиции в субботу после того, как президент Тайип Эрдоган поднял этот вопрос в связи с лесными пожарами.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщило агентство Reuters.

Беседуя с журналистами в восточном городе Агры в субботу, министр юстиции Бекир Боздаг сказал, что комментарии президента «являются указаниями для нас». «Мы начали работать над этим как министерство», – сказал Бекир Боздаг.

Нынешнее наказание за разжигание лесных пожаров составляет 10 лет лишения свободы с возможным пожизненным заключением, если поджог является частью организованной преступности.

Первый большой летний пожар в Турции начался во вторник и напомнил прошлогодние пожары, опустошившие 140 000 гектаров сельской местности. Это были сильнейшие пожары в стране за всю историю наблюдений.

Задержанный подозреваемый признался, что сжег лес возле известного курорта Мармарис из-за разочарования семейными проблемами.

В последние дни местные чиновники сообщили, что им не хватает необходимого оборудования и персонала для еще одного лета пожаров.

В пятницу министр лесного хозяйства страны заявил, что 88% лесных пожаров в Турции были вызваны людьми.

Посетив место пожаров в пятницу, Эрдоган сказал, что наказание за поджог леса должно быть «страшным, и если это смертный приговор, то смертный приговор».

В Турции смертная казнь была отменена в 2004 году, а фактически ни одной казни не произошло с октября 1984 года.

Напомним, Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара расследует заявления о том, что украинское зерно было украдено Россией и не позволит ввозить такое зерно в страну.