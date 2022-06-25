Разведчики сил спецопераций Украины показали, как уничтожили вражескую колонну россиян в Донецкой области.

Видео опубликовали в командовании Сил спецопераций ВСУ.

— Во-первых, это – красиво. Но, прежде всего – необходимо. Не секрет, что артиллерия противника имеет преимущество над нашей. Следовательно, она всегда является приоритетной целью украинских воинов. И особенно, когда речь идет о системах большого калибра. Разведчики ССО Украины в Донецкой области обнаружили колонну врага, насчитывавшую 6 РСЗО «Ураган», транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП, — сказано в сообщении.

Отмечается, что воины ССО удачно скоординировали артиллерию и корректировали огонь украинских пушек, пока те разносили вражескую технику на куски.

Ранее Силы спецопераций Вооруженных Сил Украины показали эксклюзивные кадры того, как бойцы ведут работу на окраинах Северодонецка.