Разведчики сил спецопераций Украины показали, как уничтожили вражескую колонну россиян в Донецкой области.
Видео опубликовали в командовании Сил спецопераций ВСУ.
— Во-первых, это – красиво. Но, прежде всего – необходимо. Не секрет, что артиллерия противника имеет преимущество над нашей. Следовательно, она всегда является приоритетной целью украинских воинов. И особенно, когда речь идет о системах большого калибра. Разведчики ССО Украины в Донецкой области обнаружили колонну врага, насчитывавшую 6 РСЗО «Ураган», транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП, — сказано в сообщении.
Отмечается, что воины ССО удачно скоординировали артиллерию и корректировали огонь украинских пушек, пока те разносили вражескую технику на куски.
Ранее Силы спецопераций Вооруженных Сил Украины показали эксклюзивные кадры того, как бойцы ведут работу на окраинах Северодонецка.
Разведчики сил спецопераций Украины показали, как уничтожили вражескую колонну россиян в Донецкой области.
Видео опубликовали в командовании Сил спецопераций ВСУ.
— Во-первых, это – красиво. Но, прежде всего – необходимо. Не секрет, что артиллерия противника имеет преимущество над нашей. Следовательно, она всегда является приоритетной целью украинских воинов. И особенно, когда речь идет о системах большого калибра. Разведчики ССО Украины в Донецкой области обнаружили колонну врага, насчитывавшую 6 РСЗО «Ураган», транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП, — сказано в сообщении.
Отмечается, что воины ССО удачно скоординировали артиллерию и корректировали огонь украинских пушек, пока те разносили вражескую технику на куски.
Ранее Силы спецопераций Вооруженных Сил Украины показали эксклюзивные кадры того, как бойцы ведут работу на окраинах Северодонецка.