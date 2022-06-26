В течение 25 июня украинские военные уничтожили еще около 150 российских оккупантов, 21 танк и 14 бронированных машин. Общие потери россиян за время полномасштабного вторжения в Украину уже достигают 34 850 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
С 24 февраля по 26 июня украинские военные уничтожили тысячи единиц российской техники. В частности:
Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Кураховском направлениях. Эти данные являются ориентировочными и уточняются.
Напомним, что на юге за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2️4 оккупанта, 5 бронированных машин, среди них – два танка, 2 вражеских полевых склада боеприпасов и огневую точку.
В течение 25 июня украинские военные уничтожили еще около 150 российских оккупантов, 21 танк и 14 бронированных машин. Общие потери россиян за время полномасштабного вторжения в Украину уже достигают 34 850 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
С 24 февраля по 26 июня украинские военные уничтожили тысячи единиц российской техники. В частности:
Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Кураховском направлениях. Эти данные являются ориентировочными и уточняются.
Напомним, что на юге за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2️4 оккупанта, 5 бронированных машин, среди них – два танка, 2 вражеских полевых склада боеприпасов и огневую точку.