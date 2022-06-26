В течение 25 июня украинские военные уничтожили еще около 150 российских оккупантов, 21 танк и 14 бронированных машин. Общие потери россиян за время полномасштабного вторжения в Украину уже достигают 34 850 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

С 24 февраля по 26 июня украинские военные уничтожили тысячи единиц российской техники. В частности:

1 532 (+21) танка;

3 659 (+14) боевых бронированных машин;

764 артиллерийских систем;

243 (+2) реактивные системы залпового огня;

99 средств ПВО;

217 самолетов;

184 вертолета;

630 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня;

139 (+2) крылатых ракет;

14 кораблей корабля/катеров;

2 564 (+4) единицы автомобильной техники и автоцистерн;

60 единиц спецтехники.

Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Кураховском направлениях. Эти данные являются ориентировочными и уточняются.

Напомним, что на юге за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2️4 оккупанта, 5 бронированных машин, среди них – два танка, 2 вражеских полевых склада боеприпасов и огневую точку.