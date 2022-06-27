Заместитель министра сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что Украина не сможет вывозить зерно по воде, пока не получит железные обязательства, что Россия не атакует черноморские порты.

Его цитирует KyivPost.

Помощник главы Минсельхоза подчеркнул, что западные союзники продолжают искать пути для снятия блокады с портов Одессы и Николаева.

— Без очень конкретных гарантий, позволяющих судам безопасно заходить и выходить, мы не можем допустить такие действия (возобновления экспорта), — заявил Тарас Высоцкий.

Он добавил, что с прошлого урожая в Украине осталось до 20 миллионов тонн зерна, которые при правильном хранении можно сохранять до двух лет.

Напомним, разведка США докладывала, Россия специально минирует черноморское побережье и реку Днепр, чтобы не дать вывезти зерно из портов Украины на фоне созданного ею продовольственного кризиса в мире.