Россия специально минирует черноморское побережье и реку Днепр, чтобы не дать вывезти зерно из портов Украины на фоне созданного ею продовольственного кризиса в мире.

Об этом пишет Guardian со ссылкой на американскую разведку.

Отмечается, что российский флот получил приказ поставить мины в портах Одессы и Очакова и уже заминировал реку Днепр, чтобы блокировать экспорт украинского зерна.

Официальные лица США также обнародовали спутниковые снимки, показывающие ущерб, нанесенный российскими ракетными ударами ранее в этом месяце по второму по величине зерновому терминалу Украины в Николаеве. Недавно РФ обстреляла и резервуары для хранения подсолнечного масла в Николаеве.

США говорят, что их разведка указывает на согласованную российскую стратегию по отсечению участка побережья, находящегося под контролем Украины.

— Мы можем подтвердить, что, несмотря на публичные заявления России о том, что она не минирует северо-западную часть Черного моря, Россия действительно размещает мины в Черном море возле Очакова. У нас также есть данные о том, что российские войска раньше заменяли реку Днепр, — говорят официальные лица США.

Отметим, что Кремль рассказывает миру, что он не блокирует украинское зерно, а вывезти его мешают якобы украинские мины. В то же время российская пропагандистка Маргарита Симоньян недавно признала, что провоцирование голода в мире — это стратегия России: «Сейчас начнется голод, и они снимут санкции и будут с нами дружить, потому что поймут, что с нами невозможно не дружить».

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что зерновой терминал в Николаевском порту, на котором позавчера случился грандиозный пожар, был вторым по величине в Украине.