Киевская многоэтажка, на которую сегодня утром обрушился российский удар, была построена в нарушение законадательства возле объекта стратегического значения.

Об этом рассказал бывший народный депутат Юрий Левченко

Политик подчеркнул, что 9-этажного дома в Шевченковском районе Киева, в котором ракета РФ ранила и убила людей, не должно было быть вовсе.

— Можно уже напомнить, что согласно Генплану — там запрещена жилая застройка (в частности из-за близости к стратегическому промышленному объекту)?, — отметил экс-член Киеврады.

Он добавил, что такое здание могли возвести только с молчаливого согласия киевских госслужащих.

— А чьи чиновники выдали под нее документы и чьи столичные власти защищали эту незаконную застройку и позволили ей состояться широким массам уже наконец-то интересно, — поинтересовался Юрий Левченко.

Как сообщалось, удар по жилому дому в Шевченковском районе столицы пришелся на ранее утро. Известно об одной пострадавшей семье, в которой погиб отец, а мама с ребенком пострадали.