Руководители ряда российских оборонно-промышленных предприятий, оружие которых убивает украинцев, до сих пор не находятся под санкциями.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Так, производством крылатых ракет «Калибр» занимается проектно-конструкторское бюро «Новатор», генеральным директором которого является фарид абдрахманов. По данным НАПК, ни одна из стран-партнеров еще не наложила на него санкции.

Тяжелую огнеметную систему залпового огня «Солнцепек» и танки Т-90 и Т-14 создает «Уралвагонзавод». Также этот завод занимается модернизацией танков и производит новые модели танков «Армата» и «Прорыв». В агентстве говорят, что это предприятие можно считать единственным производителем танков в РФ. И хотя после полномасштабного российского вторжения завод потерял доступ к некоторым товарам и технологиям, генеральный директор концерна александр потапов до сих пор не под санкциями, отмечает НАПК.

По информации агентства, не попал под ограничение Запада и генеральный директор «Конструкторского бюро машиностроения» сергей питиков. Эта организация создает ракетный комплекс «Искандер».

А вот «Точку-У» производит «Воткинский завод», глава которого игорь чурбанов тоже еще не под санкциями, рассказывает НАПК. Такая же ситуация, как утверждает агентство, с директором Арсениевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина денисом пальцевым, которая производит ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».

Кроме того, до сих пор не находится под санкциями член совета директоров компании «Сухой» Сергей Коротков, говорят в НАПК. Эта компания имеет контрольный пакет акций Новосибирского авиационного завода им. Чкалова, который производит бомбардировщики Су-34.

Напомним, Россия пытается раздобыть западные военные технологии в обход санкций.