Военная разведка Украины заявляет, что Российская Федерация снова увеличивает свое военное присутствие в Республике Беларусь, в частности – военной авиации.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерство обороны Украины.

— Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ. Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Белоруссии. Официально для проведения совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. Для этого запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи, – сказано в сообщении.

Также с 22 июня на территории Гомельской области Беларуси продолжаются мобилизационные учения.

В то же время не проводятся анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами.

— Самих резервистов сейчас используют для проведения хозяйственных работ, – сообщает ГУР.

Напомним, что ночью 25 июня российские войска выпустили с территории Беларуси более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.