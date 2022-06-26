С 2014 года в «Л/ДНР» создали более 200 незаконных тюрем для украинцев. На днях правоохранители сообщили о подозрении боевикам, которые пытали людей в донецкой тюрьме «Изоляция», а в отношении ее бывшего руководителя завершили расследование.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Она говорит, что с 24 февраля правоохранители больше всего фактов пыток и жестокого обращения оккупантами с гражданскими обнаружили в Херсонской, Киевской и Черниговской областях. Кроме того, удалось зафиксировать многие случаи издевательств над украинскими военнопленными в российских концлагерях.

— Каждый фиксируется и расследуется, чтобы правосудие свершилось. Мы уже идентифицируем и привлекаем к ответственности палачей, которые мучили людей, имитировали и даже осуществляли их казни, — подчеркнула она.

По ее словам, жестокость российских оккупантов происходит еще с 2014 года, когда на Донбассе начали создавать незаконные места удерживания украинцев.

Генпрокурор отмечает, что в таких тюрьмах размещают украинских военнослужащих и гражданских, в том числе журналистов и волонтеров. Через них уже прошли более 4 тысяч человек, большинство из которых пережили пытки и бесчеловечное обращение.

В частности, Ирина Венедиктова вспомнила о донецкой тюрьме «Изоляция», где происходили такие пытки. Говорит, что на этой неделе прокуроры и следователи завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя этой тюрьмы Дениса Куликовского, известного по кличке «Палыч».

Также генпрокурор рассказала, что на днях сообщили о подозрении еще 12 участникам «ДНР» — «оперативным и следственным сотрудникам» «Министерства государственной безопасности». Их подозревают в том, что они на территории завода «Изоляция» и Донецкого апелляционного админсуда пытали людей, заставляя давать ложные показания.

А еще сообщили о подозрении 5 участникам «ДНР», подозреваемых в пытках и физическом насилии в отношении содержавшихся в Горловской исправительной колонии №27.

— После этих фактов невероятной жестокости Украина должна показать собственной практикой правосудия, что пытки не могут становиться методом ведения войны, который можно оправдать, — подчеркивает Ирина Венедиктова.

Напомним, российские СМИ сообщают, что командиров полка «Азов», якобы сдавшихся в плен, вывезли на территорию России для так называемых «следственных действий».