Российские пропагандисты пустили в печать газету-агитку на «отжатом» предприятии в Херсоне.

Об этом написало местное издание «МОСТ».

Бумажка с названием «Надднєпрянская правда» и стилистикой любимой в Кремле «Комсомольской правды» рассказывают украинцам в Херсонщине, что Россия якобы установила оккупацию навсегда.

По данным «МОСТа», за изданием второсортной промосковской листовки может стоять херсонский медийщик Олег Грушко.

Напомним, телеведущий Игорь Кондратюк рассказал, как российские военнослужащие издевались над селами севера Херсонской области.