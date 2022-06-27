Бойцы 10-го отдельного отряда специального назначения имени генерал-майора Максима Шаповала заявили, что идут на опасные задания ради родных в Николаеве и освобождения Херсона.

Об этом они сообщили журналисту The Times.

Специалист с позывным «Двадцать второй» объяснил, что все его сослуживцы воюют по разными причинам, однако задания выполняют одни и те же.

— У каждого своя мотивация. У кого-то есть жена, у кого-то уже нет жены, у кого-то семья в оккупированном Херсоне или под российской артиллерией в Николаеве. Моя мотивация — бороться, чтобы увидеть что-то другое, увидеть гражданскую жизнь. Чтобы следующему поколению не пришлось вести войну с русскими, — рассказал член уникального отряда.

Боец добавил, что на войну сейчас отправилось молодое поколение 18-летних либо 19-летних парней, желающих принести пользу Украине.

— У них может быть одна винтовка и один магазин, но они идут вперед просто потому, что это необходимо. Это напоминает мне о нас в том возрасте, и мы понимаем, что следующее поколение тоже будет расти на войне. Это вина России, — заключил военнослужащий особого подразделения.

Напомним, элитные бойцы сил ССО впервые неформально взяли на себя ответственность за диверсионные действия на территории России.