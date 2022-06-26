Фото: боец 10 ОЗСпП

Элитные бойцы сил ГУР МО впервые неформально взяли на себя ответственность за диверсионные действия на территории России.

Об этом написал Times.

Так, разведчики с позывными «Красавчик» и «Двадцать второй» признались, что они секретно проникали на вражеские земли, где выполняли поставленные задачи. Пути доставки к цели были разные, иногда использовались и вертолеты. Они в основном выводили из строя инфраструктуру и объекты, жизненно важные для российской армии.

— Украинский спецназ впервые сознался, что воевал на территории России, — констатируют в газете.

Второстепенной задачей таких рейдов было внесение хаоса в ряды врага. Оккупанты не должны были чувствовать себя в безопасности даже на родной территории.

— Самые интересные миссии работают в тылу врага; установка взрывчатых веществ за линией фронта, за границей, — добавил «Двадцать второй».

При этом в подобных миссиях участвовали крайне опытные бойцы, многие из них воевали рука об руку с британскими и американскими войсками в Афганистане. The Times называет их «сливками украинского спецназа».

— Мы посылаем их для выполнения самых сложных задач, потому что они самые лучшие и самые смелые, — анонимно пояснил журналистам высокопоставленный офицер украинской разведки.

Как сообщалось, только пару дней назад в России сошел с рельсов состав с боеприпасами.